Новая версия «секретного оружия» Google сделает из iPhone самый защищённый смартфон в мире

Сегодня, 22:00

Устройство размером с «флешку» получит Lightning-разъём и возможность подключаться к «яблочным» смартфонам. Оно защитит устройство от потенциальной кражи логинов и паролей.

Кибербезопасность является важным аспектом в современном мире, в котором большинство самой важной информации людей хранятся на компьютерах и телефонах. Кто-то особенно дорожить своими фотографиями, кто-то хранит интеллектуальную собственность, а кто-то – важные документы и сотни тысяч долларов. В любом из этих случаев, мошенники могут постараться украсть эти данные. Однако, существуют специальные устройства, способные защитить любую информацию.

Речь идёт о специальных ключах безопасности, которые не позволяют киберпреступникам украсть логины и пароли пользователей. В данном случае, речь будет идти об устройстве компании YubiKey. Благодаря ему, пользователь может провести идентификацию на сайте или компьютере, без пароля, а на основе открытого ключа.

Подобная технология уже давно используется в Google. За весь год ни один из 85 000 сотрудников не стал жертвой мошенников. Работает YubiKey просто: когда пользователь входит в настроенную учётную запись, ключ требует, чтобы его подключили для доступа к данным. Таким образом, злоумышленники не смогут пользоваться украденным логином и паролем без ключа.

Раньше, YubiKey могли подключаться через USB-порты, что не давало возможности их использования со всеми iPhone, которые использовали Lightning-коннектор. Недавно же, компания заявила о скором выпуске ключей специально для смартфонов Apple. В таком случае, новая версия секретного оружия по защите данных сделает из iPhone самый защищённый смартфон в мире.

Ключ YubiKey с Lightning будет стоить примерно 20-30 долларов, хотя окончательная цена неизвестна. Сейчас компания работает с разработчиками, чтобы устройство могло работать с самыми популярными приложениями для iOS.