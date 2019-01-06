«Троянская сеть»: Китай с помощью 5G устроит массовую слежку и поработит мир – генерал армии США

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Мобильная связь пятого поколения активно продвигается по всему миру при содействии китайских компаний не случайно, считают в Пентагоне.

Пока мир осваивает технологии мобильного интернета 4G, в Китае уже давно массово внедряют мобильные сети пятого поколения. Более того, местные компании активно продвигают развитие подобных технологий в других странах мира. К примеру, в России уже достигли договорённости о реализации проекта 5G при сотрудничестве с Huawei. И хотя IT-компании из КНР утверждают, что преследуют в подобных проектах исключительно коммерческую цель, а также помогают партнёрам для налаживания международного сотрудничества, некоторые эксперты видят в этой 5G-экспансии конспирологическую составляющую. Якобы Китай таким образом пытается получить монополию на поставку соответствующего оборудования в развитые страны. Однако есть и более тревожная точка зрения. К примеру, в США считают, что продвижение 5G связано с желанием КНР поработить весь мир.

Такое мнение накануне высказал генерал армии США Роберт Сполдинг, экс-советник Дональда Трампа. Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что с помощью 5G Китай устроит массовую слежку и поработит мир. Он подчеркнул, что почти все технологии в данной сфере находятся в руках китайских компаний, что позволяет им полностью контролировать эту область: получать данные со всего мира, а также вмешиваться в работу систем, работающих на базе 5G.

К примеру, многие эксперты видят будущее за беспилотными аппаратами. Для их работы требуется стабильное беспроводное интернет-соединение. Таковым большинство разработчиков видят 5G-сеть, способную передавать данные на скорости от 4,5 Гбит/с до 35 Гбит/с. Сполдинг уверен, что, если правительство не вмешается в ситуацию и позволит Пекину воплотить желаемое в реальность, то уже скоро «троянская сеть» расползётся по всему миру, а китайские специалисты смогут за доли секунды проникнуть в любое мобильное устройство в США. Либо же Китай будет иметь возможность перехватить контроль за дроном, беспилотным авто или любым другим аппаратом, работающим на базе беспилотных технологий.

Генерал Сполдинг призвал правительство США создать свою собственную сеть 5G, чтобы предотвратить доминирование Китая в Интернете в течение следующего столетия. Он отметил, что реагировать на проблему нужно немедленно, поскольку рынок мобильных беспроводных технологий развивается стремительно. Уже сейчас 5G-сети доступны в КНР на коммерческой основе. В 2019 году местные производители планируют поставить в страны Европы и США первые смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения.