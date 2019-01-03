Mozilla: Предлагаемые изменения в правилах ИТ усилят цензуру, подорвут шифрование

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Mozilla также утверждает, что любому регулирующему вмешательству в этот «сложный вопрос» должен предшествовать широкомасштабный и совместный процесс обсуждения.

Планы правительств по изменению правил ИТ для социальных сетей и других платформ являются «тупым и непропорциональным» решением проблемы вредоносного онлайн-контента и могут привести к чрезмерной цензуре, предупреждает технологическая фирма Mozilla.

Mozilla, некоммерческая организация веб-браузера Firefox, которая выступает за защиту данных и права на неприкосновенность частной жизни, также утверждает, что автоматизированные и машинные решения не следует поощрять как серебряную пулю и панацею для борьбы с вредоносным контентом в Интернете,

Mozilla также говорит, что любому регулирующему вмешательству в этот «сложный вопрос» должен предшествовать широкий процесс обсуждения.

Комментарии поступили после того, как многие правительства перед Новым годом сообщили о планах изменения ИТ-правил, в соответствии с которыми платформы социальных сетей и приложения для обмена сообщениями потребуют развертывания инструментов для «выявления» и ограничения незаконного контента, а также соблюдения более строгих правил должной осмотрительности.

Некоторые эксперты предупреждают, что запланированные поправки, которые также предусматривают отслеживание «незаконного контента», могут нарушить частную жизнь и свободу слова.

Mozilla также добавляет: «Такие меры также предполагают серьезный удар по сквозным технологиям шифрования, используемым сегодня для обеспечения безопасности наиболее популярных приложений для обмена сообщениями, банковских операций и электронной коммерции, требуя от служб предоставлять информацию о создателях или отправителях контента для государственных органов в целях надзора».

Mozilla признает, что вредоносный контент в Интернете - от ненавистнических высказываний и дезинформации до террористического контента - подрывает общее состояние здоровья интернета и душит его расширяющие возможности.

«Тем не менее, регулирование высказываний в Интернете обязательно приводит к нарушению многочисленных основных прав и свобод людей», - говорится в заявлении.

Это деликатный и критический баланс, а не тот случай, когда возможны поспешные политические предложения.

Любое упреждающее обязательство на платформах удалять «незаконный» контент неизбежно приведет к чрезмерной цензуре и ущемлению свободного выражения, говорит Mozilla и добавляет, что предоставление услуг спецслужбам для расшифровки зашифрованных данных ослабляет общую безопасность и противоречит принципам минимизации данных.

Предполагаемые изменения, как утверждается, являются произвольными и несоразмерно наносят ущерб мелким игрокам.

Комментируя эту проблему, Амба Как, советник Mozilla по общественной политике, отметил, что «сведение на нет защиты от посреднической ответственности и подрыв сквозного шифрования являются грубыми и непропорциональными инструментами, которые не позволят найти правильный баланс».

Подчеркнув необходимость поиска путей для поднятия платформ социальных сетей к более высоким стандартам ответственности, Как сказал, что любому регулирующему вмешательству должен предшествовать широкомасштабный и совместный процесс консультаций.