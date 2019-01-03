Android передаёт информацию «корпорации зла»: Facebook крадёт личные данные пользователей в сговоре с Google

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Самые популярные Android-приложения при запуске автоматически отправляют конфиденциальную информацию владельца смартфона или планшета. При этом часто она бывает очень подробной.

Согласно последним исследователям специалистам из компании Privacy International, многие приложения смартфонов и планшетов на операционной системе Android передают информацию пользователей Facebook. Это происходит, даже если у пользователя нет учётной записи в социальной сети.

Эксперты проанализировали 34 приложения Android, которые особенно популярны. Ими пользуются от 10 до 500 миллионов человек. В итоге было обнаружено, что 61% всех изученных приложений автоматически отправляют на сервера Facebook информацию пользователя. Android крадёт личные данные пользователей «корпорации зла» регулярно.

По словам аналитиков, кража конфиденциальных данных может происходить в сговоре с Google. Иногда, отправляется подробная информация, а иногда общая, без конкретики. Согласно опубликованному отчёту, она отправляется технологическому гиганту через набор средств для разработки программного обеспечения Facebook SDK.

Очередной скандал без сомнений пойдёт социальной сети не на пользу. Её руководство уже давно находится под пристальными взглядами самых влиятельных мировых властей. Это происходит на фоне постоянной обеспокоенности о возможной неправомерной обработке пользовательских данных Facebook.

Глава компании Марк Цукерберг, подводя итоги 2018 года, заявил, что на Facebook взвалилось много трудностей. По его словам, для решения всех проблем потребуется не один год. При этом Цукерберг особенно акцентирует внимание на то, что в компании уже создали план работы, чтобы улучшить общую работу. Он отметил, что раньше в Facebook попросту не уделяли проблемам безопасности должного внимания.