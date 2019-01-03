Microsoft улучшит безопасность ОС Windows 10

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Разработчики компании работают над повышением уровня безопасности ОС Windows 10. Оценить новшества пользователи смогут уже весной текущего года.

Вопрос безопасности компьютерных программ и сайтов довольно остро стоит для современных пользователей. В компании Microsoft разработчики уже несколько месяцев работают над повышением уровня безопасности своей продукции.

Руководство Microsoft сообщило, что весной текущего года пользователи смогут самостоятельно оценить все новшества, которые появятся и дадут возможность обезопасить свою информацию. Известно, что прежде всего, уделяют внимание разработкам, которые касаются безопасности ОС.

В рамках нововведений изменениям была подвергнута страница Protection History в приложении Windows Security. Отныне она показывает больше информации, чем просто сведенья о вредоносных программах. Пользователи будут иметь возможность найти подробную информацию об угрозах безопасности, а также варианты действий при возникновении проблем, связанных с ними.

Также в приложении Windows Security теперь будет доступна настройка под названием Tamper Protection, с помощью которой в ОС будет задействована дополнительная защита от изменения настроек безопасности.