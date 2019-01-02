ОС Chrome заблокирует USB-порты, создав дополнительную защиту Chromebook от хакеров

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При этом, пользователь может внести в «белый» список нужные ему устройства.

Чтобы защитить доступ к своему Chromebook владелец может заблокировать его, однако это не гарантирует ему полную безопасность. Злоумышленники могут войти в систему, используя вредоносный накопитель, имитирующий клавиатуру и который подключается через USB-порты. В ближайшем будущем ОС Chrome может заблокировать их, создав дополнительную защиту устройству от хакеров. Функция USB-Guard, которую присутствует в сборке Canary Chrome не позволит операционной системе читать код или выполнять команды с USB-устройств, когда Chromebook блокирует доступ.

Девайсы, которые были подключены до блокировки, например, мышь или клавиатура, будут продолжать работать, и передача данных не прекратится, если пользователь внесёт их в так называемый «белый» список. Эксперты считают Chromebook более безопасным, чем Windows и другие устройства, особенно для начинающих и не искушённых юзеров. Появление USB-Guard станет дополнительной защитой гаджетов от проникновения в систему вредоносных программ.