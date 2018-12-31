Сегодня, 14:20

Отныне преступным и террористическим группировкам будет затруднительно общаться с потенциальными сообщниками и жертвами на «обратной стороне» Интернета.

Французские ученые создали против виртуального криминала компас «темной сети», который благодаря найденному алгоритму, способен, анализируя изображения, вскрывать «крысиные норы» в Tor и I2P. Таким образом, компания-разработчик Aleph Networks, изучив около полутора миллиардов сомнительных ссылок, вскрыть для правоохранителей 140 тысяч «потусторонних» сайтов, тем самым, обнаружив четыре миллиона украденных номеров банковских карт, а также вскрыть названия организаций, занимающихся преступным бизнесом и подготовкой террористических актов.

Необходимо отметить, что разработчики из Aleph Networks во время своих исследований, натолкнулись на массированное противодействие со стороны коррумпированных политиков и правоохранителей, которые заявляли, что этические принципы Интернета не допускают вмешательства в тайну виртуального общения. Тем не менее, пройдя через всю юридическую казуистику, ученым удалось доказать насущную необходимость своего изобретения. Теперь криминалитету придется очень постараться, чтобы осуществлять свои планы втайне от полиции и спецслужб. В настоящее время в компанию пошел целый поток инвестиций от заинтересованных банковских и финансовых структур.