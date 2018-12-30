«Не доверяют Facebook»: Самой защищённой технокорпорацией стала компания Илона Маска

Вчера, 21:28

Согласно опросу пользователей, больше 40% людей не доверяют социальной сети свои личные данные после резонансного «слива информации» сторонним компаниям.

Недавнее исследование специалистов из Toluna установило, что компания Facebook заняла первое место в рейтинге компаний, которым меньше всего доверяют пользователи. Конечно же всему виной целый ряд утечек данных пользователей и скандалов, которые случились с социальной сетью в 2018 году.

Аналитики опросили более 1000 человек. Оказалось, что больше 40% людей совершенно не доверяют Facebook и отношению компании к их личной информации. Согласно проведённому опросу, компания с огромным отрывом опережает другие технологические компании.

В рейтинге второе место после Facebook занимает Twitter и Amazon. Однако они получили всего лишь по 8% отрицательных отзывов со стороны опрошенных. Затем идут компании Uber и Google с показателями в 7 и 6% соответственно.

В рейтинг также попали Microsoft и Apple с показателями в 4 и 2%. В итоге, самой защищённой технокорпорацией стала именно компания Илона Маска Tesla, а также популярный сервис для просмотра контента Netflix. Всего по 1% опрошенных указали, что они не доверяют свою личную информацию этим предприятиям.