Последний сбой в безопасности может стоить Facebook 1,6 миллиарда долларов

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В конце сентября компания сообщила о проблемах, благодаря которым хакеры смогли завладеть 50 миллионами учётных записей. Теперь ошибка может обернуться внушительным штрафом.

В мае 2018 года на территории Европейского союза вступил в силу регламент, обеспечивающий более тщательную защиту данных пользователей Сети. Свод правил усиливает ответственность организаций, представляющих услуги на просторах интернета. Именно этот регламент может стать основой для штрафа Facebook, подвергшей аккаунты пользователей риску.

По представленной компанией информации, личные данные 50 миллионов пользователей оказались в руках хакеров. Комиссия по защите данных из Ирландии решила расследовать последний сбой в работе. Причиной для финансового наказания Facebook может послужить несоответствие требованиям безопасности, что и привело к возможности заполучить аккаунты пользователей. Если комиссия сможет доказать вину компании, то максимальная сумма штрафа составит 1,6 миллиарда долларов. Однако это может стоить и более серьёзных последствий для Facebook, в виде дополнительных расследований, которые могут увеличить размер выплат.