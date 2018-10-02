Сегодня, 06:30

Неприятный баг в устройстве от Apple удалось обнаружить любознательному пользователю с ником videosdebarraquito, чем он и поделился в Сети.

Голосовой помощник Siri помогла взломать iPhone с iOS 12. Как оказалось, вступив в доверительный диалог с устройством, можно без всякого пароля выйти на все контакты владельца смартфона, включая его архивные данные и текущий контент. Путем простых до банальности манипуляций операционная система вместе с полезной функцией стала «сообщницей» взломщика. Менее чем за три минуты были раскрыты все секреты владельца iPhone.

Несмотря на то, что ролик был залит еще четыре дня назад, разработчики из iPhone еще никак не отреагировали на разоблачение пользователя. По крайней мере, судя по комментариям, компания не закрыла уязвимость. Сведений о выпуске экстренного обновления также не поступали. Это не первый и, вероятно, не последний «прокол» Siri, которая уже печально прославилась тем, что ставит владельцев смартфона в неловкое положение отсроченными репликами, а также неожиданно разбалтывает конфиденциальные разговоры, не предназначенные для посторонних ушей.