«Хвалённая безопасность»: ФБР заставили подозреваемого разблокировать iPhone лицом

Вчера, 18:10

Обвиняемого в хранении детского порно просто попросили посмотреть в свой смартфон, разрушив все мифы о важности и необходимости защиты смартфонов.

Кибербезопасность является одной из важнейших тем для тысяч пользователей по всему миру. Люди почему-то считают, что их переписка с друзьями или личные фотографии могут быть кому-то нужны. Из-за этого случается огромное количество скандалов, судебных исков и громких историй, когда люди буквально требуют от компаний безопасности.

В погоне за трендами производители вынуждены защищать смартфоны пользователей самыми различными способами. Одним из самых защищённых устройств является iPhone X с системой сканирования лица Face ID. Благодаря ей никто кроме владельца не сможет разблокировать устройство. Однако, как оказалось, вся эта хвалённая безопасность легко обходится и самым простым способом.

Недавно стало известно, что ФБР буквально заставили подозреваемого в хранении и распространении детской порнографии посмотреть в его iPhone X и разблокировать его лицом. Спецагенты арестовали мужчину по имени Грант Михальски и изъяли его смартфон. Устройство было заблокировано, и мужчине сказали посмотреть в телефон, тот согласился и в итоге добровольно предоставил доступ ко всей своей почте и сообщениям.

Оказывается, что ФБР действовали законно, так как правом не предусмотрена защита смартфона биометрическими способами. То есть, если бы iPhone X был заблокирован паролем или же использовал сканер отпечатков пальцев, то спецслужбам нужно было бы получать разрешение.

Получается, что самое простое решение с лёгкостью может разблокировать любой смартфон. То есть, человека могут просто заставить ввести свои данные, и любая защита этот факт предотвратить не сможет.