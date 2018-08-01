Amnesty International подозревает израильскую компанию в шпионаже

Сегодня, 14:09

NSO Group установила Pegasus на смартфоне сотрудника AI, которая позволяет прослеживать сообщения, фото и видео на гаджете. Предприятие, которое обвиняют, уже проводит расследование.

Amnesty International подозревает израильскую компанию NSO Group в шпионаже за своими сотрудниками. Согласно заявлению, в июне месяце на смартфон их работника пришло смс с ссылкой на неизвестный сайт, переход на который спровоцировал установку Pegasus. Программа позволяет просматривать информацию на гаджете и контролировать звонки. Правозащитники сочли этот жест в качестве проникновения в структуру организации со стороны правительства Израиля.

Как отмечают в AI, NSO Group продает шпионские программы только органам власти, но открытых обвинений никто не выражает за отсутствием неоспоримых доказательств. В израильской компании сообщают, что проводится расследование данной ситуации и ПО их разработок направлена исключительно на борьбу с терроризмом и криминалом.