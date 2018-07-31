Крошечный сосед России готовится «дать ей сдачи»

Сегодня, 16:55

Эстония создаёт подразделение, которое станет заниматься киберкомандованием. В команде будет 300 человек.

Крошечный сосед России считает, что та, в случае кибервойны, изберёт своей первой целью именно её. Страна активно готовиться «дать сдачи».

Более того, крошечный сосед объявил о намерении не только защищаться, но и нападать. Судя по тому, какой процент численности новое подразделение займёт в составе эстонской армии, намерения весьма серьёзны.

Российские хакеры уже шутят над возможностями «горячих» эстонских парней. Они от клавиши до клавиши могут нести пальцы дольше, чем от стакана до стакана.

Помимо того, эстонское правительство, явно, не подумало о том, что, если его хакеры станут лучшими, кого будут объявлять виновными в атаках на выборы в США.

Руководство эстонских военных знает, что у России более чем 150-кратное преимущество в военной сфере.

Однако, на виртуальном поле битв крошечный сосед России решил продемонстрировать, что он очень агрессивен, и готов дать сдачи.

В качестве успешности в этом направлении, глава подразделения эстонской кибербезопасности привёл факт того, что именно в его стране в прошлом году состоялись первые учения по этому вопросу среди министров обороны, прибывших из стран ЕС.

Воистину, хочешь наказать – лиши разума. Хакеров нет. Подразделение лишь на бумаге. Достижение – это краткосрочное собрание министров обороны стран, глядящих на Эстонию свысока. При этом, не факт, что все из них отличали фишинг от хэштэга.