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Госструктуры получали их по обычной почте. Служащие не подозревали, что таким образом может распространяться вредонос.

В США хакеры использовали для атаки компакт-диски. Эксперты предполагают, что они прибывали из Китая. В подтверждение этому они приводят наличие китайских почтовых штемпелей на конвертах, а также то, что в сопроводительных посланиях, зачастую, наблюдаются иероглифы. При этом сам текст носит грубые ошибки, свидетельствующие, что его автор плохо знаком с английским.

Адресатами, которые в США получили заражённые компакт-диски, были чиновники, работающие в госархивах и в Бюро по делам образования.

Удалась ли хакерская атака, пока неизвестно. В то же время очевидно, что сейчас внимание сотрудников по кибербезопасности сосредоточилось на сетях. Хакеры решили воспользоваться этим и применить «дедовские» методы, о которых многие уже забыли.

Естественно, не каждый из тех, кто получили компакт-диски по почте, вставили их в свои компьютеры. Но многие сделали это просто из любопытства и сразу стали жертвами фишинговой атаки.

Впрочем, ряд экспертов полагают, что все эти «случайные» иероглифы и китайские адреса могли быть лишь уловкой для отвлечения внимания от реальных хакеров, проведших в США очередную атаку.