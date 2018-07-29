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Следует быть внимательными, ведь стоит такой смартфон недешево, чем и привлекает внимание злоумышленников. Но если хищение уже произошло, следует прислушаться к нескольким советам.

Эксперты обнародовали способы предотвращения кражи iPhone, позаботиться о безопасности следует сразу же после покупки гаджета. Настройка Apple Sim не позволит злоумышленнику быстро достать и избавиться от сим-карты, а данные пользователя можно будет сохранить. Также от пропажи и распространения личных данных владельца смартфона защитит пароль, Face ID и Touch ID, и все способы желательно использовать одновременно, по возможности.

Настройка и блокировка отдельных модулей гаджета позволит отслеживать местонахождение устройства даже в том случае, если к интернету он не подключен. Эксперты полагают, что в настоящее время злоумышленники зачастую продают украденные iPhone на запчасти, ведь при перепродаже вычислить грабителя очень просто, но некоторые виды блокировок сделают даже этот процесс невыгодным для преступника.

В первую очередь, специалисты настаивают на внимательном отношении к своему смартфону, ведь в противном случае дорогим гаджетом преступники могут завладеть в общественном транспорте, баре, и даже в офисе. Не выпускать телефон из рук вне дома – лучшее средство защиты.