Бывший партнер Дурова скептически оценил Telegram Passport

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Стремление отца-основателя популярного мессенджера к полной анонимности документальной авторизации с помощью облачных технологий не являются панацеей и могут стать достоянием аферистов.

Бывший партнер Павла Дурова, работавший в техническом подразделении «ВКонтакте» Антон Розенберг, скептически оценил Telegram Passport, который был разработан для конфиденциального хранения документов. Обещанное шифрование по технологии end-to-end может стать средством для шантажа пользователей. Главная опасность кроется в юридических аспектах. Когда «закрытый» от постороннего взгляда не является собственностью конкретного юридического лица, то его данными могут пользоваться совершенно посторонние люди. Те, которые могут купить или выманить ключи, без риска уголовного преследования.

Сам Дуров был вынужден недавно признаться, что серверы Telegram владеют ключами всех облачных чатов. При таком раскладе, о какой анонимности может идти речь. По мнению Розенберга, это все равно, если бы все сотрудники банка имели бы при себе ключи от всех ячеек. Кроме того, из-за «войны» Дурова со спецслужбами, авторизация через Telegram Passport может стать для пользователя настоящей проблемой.