Политолог: Россияне добровольно передают шпионам информацию о себе

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В современном мире конфиденциальная информация перестает быть таковой, если только люди не отказываются полностью от «благ» цивилизации. Об этом заявил эксперт из РНИРСИ Игорь Шатров на конференции.

Политолог считает, что россияне бездумно и добровольно передают шпионам информацию о себе, своих близких и широком окружении. Даже состояние здоровья перестало быть секретом. Дело в том, что большинство приложений в смартфонах создаются именно для сбора данных о пользователе. Производители оправдывают это маркетинговыми исследование, хотя все намного глубже и не столь безобидно, как представляется. Общество потребление формируется из индивидуальностей, многие из которых могут очень заинтересовать профессиональных разведчиков.

Сбор компрометирующих данных для последующего шантажа упростился в разы. Теперь пользователь, даже сам не замечая подвоха, дает информацию, которая при помощи несложных алгоритмов, превращается в целостную и далеко не всегда привлекательную картину. Конечно, уже никто не станет отказываться от смартфонов, однако политолог считает, соблюдая меры информационной безопасности, можно обезопасить себя и своих близких.