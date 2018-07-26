Telegram презентовал сервис Passport для хранения документов

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Благодаря новой функции пользователю достаточно будет всего один раз ввести свои персональные данные в новом приложении, а дальше вход будет выполняться автоматически.

В блоге компании появилось сообщение о том, что мессенджер Telegram презентовал единый сервис Passport для хранения документов. Личная информация владельца будет храниться в облаке со сквозным шифрованием и будет доступна только владельцу.

Сервис создан как единый способ авторизации на сервисах, в которых нужна идентификация клиентов. Для верификации в Telegram Passport можно будет сохранять фото, сканкопии, информацию об активах, а в случае необходимости ее можно будет использовать для подтверждения личности.

Стоит отметить, что сквозное шифрование принято считать практически идеальной защитой от хакеров, потому что для расшифровки информации потребуются криптографические ключи, доступ к которым есть только у участников переписки, а информация передается непосредственно от одного человека к другому.

В тестировании Passport Telegram приняли участие электронные платежные системы ePayments.com и QIWI. За «вход» компания должна будет не только заплатить 250 тыс. ЕВРО, но и понравиться Дурову.

Специалисты считают, что Passport - это логичное продолжение Telegram Login, запущенного в феврале этого года. В Telegram Login пользователь сможет авторизоваться, а Telegram Passport пройти верификацию и подписывать документы или платежки аналогично электронной подписи.