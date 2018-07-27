Google: Обойтись без паролей поможет физический ключ безопасности

Сегодня, 01:30

Устройства 85 000 сотрудников компании, пользующихся им, ни разу не были взломаны кибермошенниками. Тестирование велось с начала 2017 года.

Теперь Google готова поделиться со всеми своим изобретением. Их физический ключ безопасности поможет защитить девайс лучше всяких паролей.

Компания дала ему название Titan Security Key. В ключе используется многофакторная аутентификация с тем, чтобы пользователи не подвергались фишинговым атакам.

Чудо-ключ безопасности исполняется в двух видах. Один из них с обычным USB-разъёмом. Другая вариация исполняется в виде брелка Bluetooth.

Google уже назвала свои ключи в качестве самых устойчивых и мощных мер для того, чтобы бороться с фишингом. Уже в ближайшее время они станут доступны в онлайн-магазине компании. Запоминать пароли не будет необходимости.

Сообщили представители Google и об их стоимости. Устройство с USB обойдётся покупателю в 20 долларов, а с Bluetooth – в 25. В перспективе они уверены в снижении цены в два раза.

Это не единственная разработка Google, продвижением которой на рынке компания намерена заняться в ближайшее время.

Речь идёт о языке Go Lang. Он уже давно и активно используется в компании при разработке новых продуктов.

В Google полагают, что этот язык программирования станет наиболее быстро развивающимся. Он поможет открытию для разработчиков абсолютно новых возможностей.