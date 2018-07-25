Спрос на услуги хакеров очень высок

Сегодня, 20:57

Специалисты Positive Technologies в результате исследования теневого рынка киберуслуг установили, что спрос на создание хакерских программ превышает предложение в три раза, а спрос на распространение таких программ больше возможностей хакеров вдвое.

Эксперты изучили предложения более чем 10 тысяч кибермошенников. По их данным, уязвимыми являются 56% банковских приложений. Самым дорогим предложением на теневом киберрынке является хакерский софт для банкоматов. Цена такой программы – не ниже 1,5 тыс. долларов. Зато взлом сайта стоит недорого – в среднем около 150 долларов.

Руководитель экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков рассказал, что исследования черного веб-рынка позволяют изучить инструментарий злоумышленников, а тренды на рынке дарквеба могут указать главные направления атак в ближайшем будущем.

Дарквеб – темный сегмент интернета, попасть в который можно с помощью специальных программ.

Спрос на услуги на рынке хакерских услуг очень высок и распределяется примерно так: 55% - распространение ВПО; 20% - криптомайнеры; 19% - хакерские утилиты; 14% - ВПО для ботнетов и 12% - трояны.