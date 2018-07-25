Google ввела новые ограничения «небезопасным сайтам»

Сегодня, 18:18

Все HTTP-ресурсы будут помечаться как «небезопасные».

Новые ограничения вступят в силу сразу же после выхода Chrome 68. Компания Google ввела политику борьбы с «небезопасными сайтами» HTTP несколько лет назад.

Корпорация агитирует владельцев сайтов переводить их ресурсы на HTTPS, чтобы улучшить общую безопасность всего интернета. Специалисты отмечают, что усилия Google дают результат. По состоянию на февраль текущего года, больше 68% всего трафика браузера Chrome на мобильной платформе Android и ОС Windows является защищённым с HTTPS. Кроме того, из ТОП-100 самых популярных сайтов 81 уже давно считаются Google полностью безопасными.