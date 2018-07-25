Фейковые аккаунты Илона Маска в Twitter заблокируют

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Когда человек будет выдавать себя за известного миллиардера, то его аккаунт сразу же будет заблокирован.

Специалисты из социальной сети Twitter заблокируют фейковые аккаунты Илона Маска, которые выдают себя за основателя Space X и Tesla. Известно, что таким образом в Twitter решили начать борьбу с мошенниками в сфере криптовалют.

Теперь каждый пользователь социальной сети, который выдаёт себя за Илона Маска и имеет не привязанный к номеру телефона аккаунт, будет сразу же заблокирован. Это произойдёт, когда человек начнёт называть себя именем изобретателя и бизнесмена.

Пока что в Twitter не уточнили, касается ли нововведение только имени Илона Маска, или же и имён других знаменитостей современности

В это же время социальная сеть не запрещает называть себя Илоном Маском, если пользователь подтвердит подлинность своего аккаунта. Конечно же могут быть тёзки миллиардера. В Twitter просто же решили бороться с ботами и программами, которые изучают и подражают аккаунту Илона Маска с целью мошенничества.

Если живой пользователь сможет подтвердить свой профиль, то вот компьютеру обойти такую защиту не под силу.