Сегодня, 15:42

Эксперты исследовали 6 платных и 4 бесплатные антивирусные программы, и по результатам 6-месячного анализа назвали самые надежные и эффективные из них.

Роскачество при помощи Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT) провели десять самых популярных антивирусов из 200 известных, а также изучили встроенную защитную систему для Мас. Исследователей интересовали способность защитить от вирусов (65% от общей оценки), простота и удобство использования (25%) и влияние на быстродействие компьютера (10%) - всего около 200 показателей.

На основе результатов Роскачество составило рейтинг лучших антивирусов для Mac OS. Лидером стал G Data Antivirus for Mac OS. Далее в рейтинге идет программа Norton Security Deluxe, а на третьей позиции находится Kaspersky Internet Security. Далее идет Bitdefender Antivirus for Mac. И лишь на пятой строчке расположилась бесплатная программа Avira Free Antivirus for Mac.

Встроенная защитная система Apple Mac OS замкнула топ-10. Столь низкий показатель защиты встроенной системы эксперты объяснили тем, что вирусные программы для Мас появились совсем недавно, и их количество постепенно будет лишь увеличиваться. Несмотря на то, что практически все исследуемые программы показали высокий уровень защиты от вредоносов, обезопасить устройство на 100% не может ни одна из них.