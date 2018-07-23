Сегодня, 03:30

Разработчики из Google за 13 лет после покупки корпорацией компании Android, Inc, неоднократно совершенствовали и модернизировали популярную операционную систему.

В настоящее время появилось множество новых приложений. Недавно эксперты объяснили назначение функции «безопасный режим» на Android. Специалисты подчеркивают ее крайнюю важность для смартфонов и прочих устройств. Например, при малейших неполадках, вызванных возможным багом или подозрениях на попытки взлома, необходимо активировать «безопасный режим», как и перед ремонтом, даже в фирменном салоне.

Что нужно предпринять для активации полезной функции. Если операционная система в смартфоне старше версии Android 6.0, необходимо проводить активацию в момент выключения устройства. После длительного нажатия на кнопку отключения питания следует дать согласие на дезактивацию фоновых программ. Отключить функцию можно при помощи обыкновенной перезагрузки смартфона.