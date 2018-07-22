Баг в WhatsApp «сливает» постороннему личные данные любого юзера

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Бета-версия самого популярного мессенджера в мире показывает чужакам конфиденциальную информацию о пользователях из-за ошибки разработчиков, установили эксперты SecurityLab.

Личные данные любого юзера WhatsApp стали достоянием интернет-сообщества. В частности, баг американского мессенджера «сливает» постороннему человеку историю посещений сервиса желаемого пользователя. Если юзер отключит в настройках конфиденциальности демонстрацию онлайн, это все равно не спасет его от любопытства чужаков.

Единственный способ защититься от бага бета-версии WhatsApp – переехать жить в США или Канаду. Там работают операторы, не отображающие данные пользователя с момента регистрации.

Наверняка, интернет-сообщество задается вопросом: почему в эру неслыханного технологического прогресса нельзя создать неуязвимый мессенджер? На самом деле, можно. Однако тогда вам придется отказаться от актуальных обновлений, ведь именно из-за необходимости апгрейда сетевых продуктов сохраняется их уязвимость.

К слову, текущая неделя стала «черной» для популярных мессенжеров. С WhatsApp мы уже разобрались, теперь взглянем на Telegram. По словам юзеров, детище Павла Дурова второй день испытывает ряд проблем в работе.