WhatsApp опасен: В нём доступны личные данные любого пользователя

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Баг в этом приложении играет роль своеобразного вируса. Он «ломает» личную информацию из смартфонов.

Эксперты пришли к однозначному выводу, что для владельцев гаджетов WhatsApp очень опасен. При пользовании этим приложением, в нём доступны данные любого пользователя.

Эксперты полагают, что при разработке этого одного из самых популярных в мире мессенджеров был допущена ошибка в бета-версии.

Вредоносный баг позволяет проконтролировать, когда собеседник находился в последний раз в WhatsApp. С точностью до минуты.

Настройки конфиденциальности мессенджера никак не могут ему в этом помешать. Однако, есть и исключения.

В частности, пользователи США и Канады не сталкиваются с подобной проблемой. Правда, лишь в том случае, когда регистрируя номер телефона они пользовались возможностями местных операторов.

Эксперты пока не могут понять, откуда возникла подобная «несправедливость».

Разработчики тоже никак не комментируют свою ошибку.

Специалисты утверждают, самостоятельно защититься от вредоносного бага на WhatsApp нельзя. Остаётся лишь надеяться, что свой «ляп» по-быстренькому исправят создатели бета-версии приложения.