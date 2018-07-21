Крупнейшие мировые корпорации запустили совместный проект

Сегодня, 10:02

Facebook, Twitter, Microsoft и Google дадут людям возможность переправлять свои файлы и информацию между сервисами.

Совместный проект техно-компаний называется Dara Transfer Project. О том, что крупнейшие мировые корпорации уже начали работу над проектом, стало известно из официальных сообщений Facebook и Twitter.

В официальных сообщениях от разработчиков Data Transfer Project, Facebook, Twitter, Microsoft и Google указывается, что компании запустили совместный проект ещё в 2017 году. Его главной целью станет, чтобы информация пользователей различных сервисов могла с лёгкостью перемещаться между ними. Этот процесс будут контролировать сами люди.

Под перемещением подразумевается именно возможности требовать от одной компании удаления всех своих данных, или же перемещения в сервис другой компании. Пока что речь идёт только о календарях, почте, фотографиях, расписаниях и так далее.

Data Transfer Project от Facebook, Twitter, Microsoft и Google необходим для соответствия Общему регламенту по защитед анных. Этот закон официально действует в Европе с 25 мая. Он требует от сервисов предоставлять возможность переноса данных.

Стоит отметить, что Data Transfer Project пока что находится на начальных стадиях разработки.