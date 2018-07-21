Власти Китая будут следить за гражданами через iPhone

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Хранящая данные iCloud компания заключила будет сотрудничать с оператором China Telecom.

Одна из ведущих китайских компаний-операторов China Telecom договорилась о сотрудничестве с Guizhou-Cloud Big Data. Последняя компания активно работает с Apple. Специалисты из TechCrunch считают, что таким образом Власти Китая будут следить за своими же гражданами, используя для этого их iPhone.

Стоит отметить, что компания Guizhou-Cloud Big Data считается одним из главных партнёров американской корпорации Apple. Именно сервера этой компании хранят часть данных из iCloud. Эксперты считают, что новая договорённость позволит следить за людьми именно через облачное хранилище, доступ к которому получит оператор China Telecom.

До недавнего времени Apple хранила данные китайских владельцев своей фирменной техники на серверах в США. Однако правительство Китая потребовало, чтобы Apple перенесла их в страну. Якобы, это необходимо, чтобы не нарушить местное законодательство.