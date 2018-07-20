WhatsApp убивает смартфоны: Эксперты назвали самые опасные мобильные приложения

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В зоне риска оказались Facebook и WhatsApp. Они не соответствуют требованиям кибербезопасности.

Эксперты проверили мобильные приложения для смартфонов и назвали самые опасные из них в вопросах безопасности. Пользование ими представляет особенную угрозу корпоративным клиентам.

Для устройств с iOS наиболее рискованные приложения это Facebook и WhatsApp. Третья позиция антирейтинга у навигационной программы Wase.

У гаджетов на Android картина почти аналогичная. Первую и вторую строчки занимают снова Facebook и WhatsApp. А вот третье место уже у Telegram.

Эксперты выставили Facebook и WhatsApp по 7 баллов из возможных 10 по киберопасности. Это значит, что эти приложения способны отправлять на сторонние серверы данные, касающиеся предприятия и могут отключать протоколы HTTPS. Facebook и WhatsApp убивает смартфоны.