Хакеры с помощью подарочных карт украли личные данные

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Эксперты «Лаборатории Касперского» раскрыли схему действий злоумышленников. Под видом подарочных сертификатов в iTunes, Google Play или Steam у людей выманивали их персональные данные.

Хакеры создали несколько фишинговых сайтов, на которых предлагали получить услугу в виде подарочных карт. Для генерирования кода такой карты требовалось ввести свои личные данные: имена, электронные адреса, данные банковских карт. Это делалось с помощью приема «подтвердить, что вы не робот» или предложения сыграть в лотерею.

Взамен пользователь получал случайный набор цифр, выдаваемый за подарочный сертификат.

Собранные персональные данные людей хакеры используют в личных целях. Кроме риска компрометирования пострадавшие могут потерять деньги со своих банковских карт, могут оказаться подписанными на различные платные услуги. Желание людей получить что-либо бесплатно может привести к плачевному результату.