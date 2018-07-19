Украинский вирус превращает Wi-Fi-роутер в шпионское оборудование

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Маршрутизатор, поражённый вредоносным софтом, передаёт всю информацию о пользователе хакерам.

Вирус VPNFilter поразил уже более полумиллиона компьютеров по всему миру. В 54 странах он превращает Wi-Fi-роутер в шпионское оборудование. Данный софт опознан как украинский, поскольку СБУ на днях идентифицировала его создателей, как людей, проживающих на территории Украины. Также в пользу данной версии говорит тот факт, что большая часть заражённых устройств имеет IP именно этой страны.

По словам специалистов, VPNFilter способен отслеживать весь интернет-трафик, позволяя хакерам «заглядывать через плечо» пользователя, использующего конкретное активное соединение. Также вредоносный софт способен полностью вывести из строя роутер. Масштабы проблемы достаточно велики, поскольку от действий хакеров уже пострадала фильтровальная станция в Центральной Украине, едва не оставив полстраны без питьевой воды.

Проверить, входит ли роутер в зону риска, можно путём изучения списка уязвимых устройств, который можно найти в сети. Известно, что сюда входят роутеры марок Asus, D-Link, Linksys, NETGEAR, QNAP и другие. Также специалисты рекомендуют обновить драйверы устройства и антивирусное программное обеспечение.

Ранее мы писали, что пользователям Android-устройств угрожает опасный вирус. Вредоносное ПО обнаружили специалисты в области кибербезопасности в магазине Google Play. По словам экспертов, софт маскируется под полезные программы и получает личные данные пользователя.