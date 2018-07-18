Опять у пользователей похитили данные: Не безгрешным оказался и PayPal

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Пока о «русских хакерах» не говорят. Однако факт утраты данных очередным сервисом остаётся фактом.

PayPal располагает цифровым кошельком, который занимается передачей множества конфиденциальных данных. В их числе те, в которых содержится информация о том, какие транзакции проводили в сервисе.

О том, что опять данные у пользователей похитили, дознался Хан До Ти Дук, считающийся в Германии экспертом по безопасности. Он полагает, если пользователем принята настройка по умолчания после входа на свою учётную запись, данные его транзакции могут стать доступными через интерфейс PayPal. И этот сервис оказался не безгрешным.

С помощью этой информации можно понять, какую покупку человек осуществил, кому отправил деньги и даже с какой целью.

Эксперт смог лично загрузить сведения о 200 млн транзакций в PayPal, которые проводились через эту систему в 2017 году.

В полученной им «инфе» содержатся настоящие имена отправителей и получателей, их фотографии, назначение платежей и другие сведения конфиденциального характера.