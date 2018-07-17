В Сеть попали паспортные данные россиян

Сегодня, 01:45

Российская поисковая система «Яндекс» очутилась в центре внимания в связи с обнародованием конфиденциальных данных.

Шум, который недавно поднялся из-за утечки в открытый доступ документов из бесплатного сервиса, разрабатываемого компанией Google Docs, вновь набирает обороты. На этот раз после того, как люди вводили в поисковую строку «Яндекса» значение «inurl:0 inurl:b inurl:1 inurl:c статус заказа» их взору открывалось много чего интересного из личных данных других пользователей.

После того, как страницы с паспортными данными и даже сканами удостоверения личности, с мобильными телефонами и домашними адресами были проиндексированы поисковыми роботами, в Сети стало возможным найти железнодорожные и авиабилеты, платежные документы, номера карт, почтовые отправления.

Также стало возможным узнать, кто заказывал еду с доставкой на ту, или иную сумму денег. Можно было найти как оплаченные билеты на мужской стриптиз, так и заказы женского белья.

Во время скандала с участием Google Docs, был получен ответ от корпорации, что в утечке персональных данных виноваты те, кто в настройках оставил свой документ открытым для всех.