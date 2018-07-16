IBM Blockchain создаст самую защищённую операционную систему

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В основе каждого компьютера будет лежать технология блокчейна. Это не только улучшит безопасность, но и снизит финансовые риски в бизнесе.

Часть информации каждого пользователя интернета находится в открытом доступе. Киберпреступники с лёгкостью могут похитить банковские данные, информацию о здоровье человека, его месте жительства и так далее. Конечно же зачатую это происходит из-за самих людей и их невнимательности, но существует категория безопасности, когда информацию похищают с помощью вирусов.

Вице-президент подразделения Blockchain Solution в компании IMB Рэймиш Гопинат рассказал, что информация о людях распространена в самых разных уголках интернета. Существует даже целый подпольный рекламный рынок данных пользователей.

Из-за этого в компании IBM Blockchain решили создать самую защищённую в мире операционную систему, которая смогла бы защитить личные данные миллионов пользователей, сохранив их полную конфиденциальность.

Сердцем новой операционной системы станет конечно же технология блокчейна. Пока что в компании IBM Blockchain решили ориентировать новую ОС на бизнесменов, которые постоянно совершают финансовые операции через свой компьютер. Пользователи по умолчанию смогут отслеживать переведённые за товар или услугу деньги. Благодаря новой операционной системе ведение бизнеса станет намного легче и безопасней.

Первые исследования IBM Blockchain начала ещё три года назад. В дальнейшем, операционная система с технологией блокчейна будет модернизирована для каждой отдельной отрасли. К примеру, с её помощью владельцы и руководство больших гипермаркетов смогут не только контролировать наличие товара на полках, но и отслеживать просроченные продукты. Это намного снизит усилия и масштабы работы сотен сотрудников.

Операционная система представит собой некую экосистему, но сейчас эта технология ещё очень сырая. Исследователям потребуется время, чтобы создать ОС с блокчейном, применимую во всех сферах человеческой деятельности. В результате же, жизнь станет намного легче, а так как в современном обществе работа всё чаще ассоциируется с компьютерами, то и безопасней. Блокчейн и технологии в бизнесе придут на смену традиционному доверию.