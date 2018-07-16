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По словам президента РФ, в период проведения мундиаля информационная структура России поддалась почти 25 млн атак со стороны хакеров.

15 июля Владимир Путин заявил о нейтрализации множества кибератак во время ЧМ-2018, которые были остановлены 130 представителями спецслужб из 34 стран мира. По его словам, 55 служб смогли предотвратить вмешательство преступников на футбольную инфо-структуру, которая была непосредственно связана с футбольным первенством, проведенным в РФ.

Президент России надеется, что у такого тесного сотрудничества в сфере информационной безопасности будет продолжение.