Пользователям Android-устройств угрожает опасный вирус

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Троян делает скрины экрана, фиксируя тем самым любые действия.

Новый опасный вирус Anubis нашли в магазине Google Play специалисты компании IBM X-Force. Эксперты в области кибербезопасности утверждают, что данный троян серьёзно угрожает пользователям Android-устройств. Вредоносный софт хакеры маскируют под безобидные на первый взгляд приложения, которые размещают в фирменном магазине.

Чаще всего такие программы приобретают облик финансовых помощников, автомобильного софта и площадок для онлайн-торговли. После установки трояна он под видом Google Protect запрашивал права для сканирования действий пользователя. Если такое разрешение ему предоставлялось, то он делал скрины экрана, тем самым фиксируя действия пользователя. Таким образом, злоумышленники могли заполучать личные фотографии, пароли, номера телефонов и переписку из мобильного устройства. В IBM X-Force уже заявили, что отправили все данные по данной теме в офис Google.

Ранее мы писали, что троян Rakhni сильно спрогрессировал с 2013 года. В 95,57% случаев он распространяется в среде российских пользователей.