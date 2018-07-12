Мобильное приложение Burger King следит за пользователями

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Программа запоминает данные банковской карты человека и его действия.

Специалисты с популярного портала Pikabu обнаружили очень странную работу программы Burger King для смартфонов. По заявлению эксперта, мобильное приложение следит за пользователями, полностью записывая все действия людей.

Программа Burger King ведёт запись и слежку постоянно, даже во время оформления заказа и ввода данных банковской карты. Записанное видео отправляется на сервера компании. Примечательно, что ролики попадают не только в руки разработчиков Burger King, но и в руки партнёров, среди которых есть и AppSee.

В компании Burger King данное заявление не прокомментировали. Однако стоит отметить, что подобным способом работает множество компаний, и это открыто признаётся. Действия пользователей записываются якобы для улучшения работы того или иного сервиса.