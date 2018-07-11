В iOS устранен баг с тайваньским флагом, приводящий к сбою iPhone

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Политика вмешалась в нормальное функционирование популярных мессенджеров и социальных сетей. Компанию Apple неизвестные хакеры попытались наказать за лояльность к политике Китая.

Недавно в iOS был обнаружен и устранен баг с тайваньским флагом, приводящий к сбою работы iPhone. Особенно страдали от вредоносного элемента мессенджеры, социальные сети и ряд мобильных приложений, например, WhatsApp, Facebook и iMessage. Стоило пользователю набрать в поисковике или сообщении слово «Taiwan», появлялось emoji с флагом, после чего происходил сбой.

Экспертам удалось, правда, с невероятными трудностями, найти вредоносный код CVE-2018-4290, который классифицировал сообщения и тормозил работу. Далее был найден способ устранения бага. Если на мобильном устройстве присутствуют китайские лингвистические настройки, то стоит сначала переключить название своей страны на «Китай», а затем произвести обратную манипуляцию. Баг исчезает навсегда.