Хакеры украли с Bancor 23.5 млн долларов криптовалюты

Сегодня, 19:27

Уязвимость в системе швейцарской платформы позволила злоумышленникам хорошо заработать в различных видах цифровой валюты. Хищение 10 млн долларов BNT удалось предотвратить.

Онлайн-платформа Bancor сегодня сообщила о взломе системы. Хакеры в ночное время совершили кибератаку, и украли с онлайн-кошелька 23,5 млн долларов в различных видах криптовалюты. Администрация платформы уверила пользователей, что их кошельки не пострадали. Программисты быстро обнаружили проблему, и сумели предотвратить хищение 10 млн долларов в собственной криптовалюте BNT, ущерб минимизирован. Работа платформы временно приостановлена.

У швейцарской платформы нет возможности «заморозить» похищенные токены Ethereum и Pundi X, их движение продолжают отслеживать на десятках задействованных бирж. Адрес злоумышленника уже установлен. Bancor продолжит расследование.

Данное происшествие вновь обрушило и так нестабильный крипторынок. Цены на Эфириума рухнули до 452 долларов за токен (почти на 7%), а BNT упал на целых 16%, опустившись до 2,4 доллара за токен.