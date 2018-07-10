Сегодня, 10:30

После фиаско iOS 11.4, компания Apple решила исправить недочеты и порадовать пользователей «яблока» усовершенствованным новшеством.

Как сообщают специалисты, компания Apple поразила встроеным багом на iOS 11.4.1 – это своего рода «чистая» версия, со всеми исправлениями.

Обновление на iOS 11.4.1 помогает смартфону без проблем найти и подключиться к AirPods, улучшило функцию синхронизации почты, заметок и контактов, связанных с данными беспроводными наушниками. Апдейт имеет в наличии включенную функцию USB Restricted Mode, которую впервые представили на iOS 12. Взлом iPhone или iPad теперь станет более сложным – для несанкционированного доступа к девайсам используют USB-устройства, такие как GrayKey.

Благодаря новшеству, у злоумышленников будет не более часа, чтобы связать «яблоко» с другим устройством. USB Restricted Mode ограничит доступ только в том случае, если девайс будет заблокированным продолжительное время.

Но специалисты ElcomSoft нашли «ахиллесову пяту» в данном методе. По мнению экспертов, для обнуления отсчета необходимо переподключить iPhone к другому устройству с помощью другого кабеля, который не использовали ранее.

Такой метод хоть и действенный, но дорогой – кабель, который справится с данной задачей Lightning/USB 3 продают за 39 долларов в официальном магазине Apple.