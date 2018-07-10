«Все по ГОСТу»: Росстандарт проверит приложения

Сегодня, 07:35

Каким именно требованиям должны отвечать мобильные приложения, стало известно от Росстандарта.

Росстандарт сообщил о том, что в скором времени проверит мобильные приложения, и после проведенной экспертизы будет «все по ГОСТу». Документ, который будет регулировать данную процедуру, содержит 87 пунктов, главным из которых эксперты считают требование к «однозначно трактуемой политике конфиденциальности» и «абсолютный минимум разрешений».

Теперь разработчикам приложений «отстреляться по-быстрому» не получится – они будут обязаны информировать пользователей о целях проекта, рекламном использовании данных потребителя. Обязательное условие – собранная информация имеет право храниться только на отечественных серверах.

Илья Лоевский, зам руководителя Роскачества уточняет, что ранее программисты ориентировались на политику, которую ведут в этом отношении Аpple и Google. Теперь есть требования, которые вступят в силу с начала октября 2018 года и будут наделены статусом «ГОСТ Р». Юрий Бушев, старший разработчик «Node.js» считает, что данные требования не имеют никакого отношения к IT, поскольку в документе нет технических требований.