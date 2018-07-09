Снова хакеры: Они взломали в Timehop сервис воспоминаний

Сегодня, 19:20

В распоряжение злоумышленников «утекли» данные 21 миллиона пользователей. Как они ими воспользуются, остаётся лишь предполагать.

Хакеры снова совершили подготовленную и масштабную атаку. На этот раз они взломали в Timehop сервис воспоминаний.

Скомпрометированными оказались данные 21 миллиона пользователей этого ресурса. Представители Timehop информируют, что хакеры смогли проникнуть в пространство облачного сервера.

Похищенными оказались имена пользователей, их электронные адреса и телефонные номера. В то же время Timehop утверждает, что ни до фотографий, ни до постов посетителей ресурса хакеры не добрались.

Однако, сейчас ключи для доступа в Timehop отключены. Сервис обслуживают специалисты, занимающиеся кибербезопасностью.

Timehop попросил каждого пользователя, для того чтобы обезопасить себя, вновь ввести пароль. Сервис обещает проведение аудита всей защиты системы и «заделку» всех обнаруженных при этом «дыр».

Timehop имеет своей специализацией площадку для воспоминаний. Он может входить в различные соцсети для того, чтобы напомнить пользователю о наличии знаковых дат или событиях, произошедших с ним в прошлом.