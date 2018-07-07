Хакеры изобрели очередной способ хищения паролей

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Чтобы украсть персональные данные достаточно иметь внешнюю клавиатуру и, направленную на компьютер, тепловую камеру.

Группа исследователей из Калифорнийского университета изобрела очередной работающий способ хищения паролей с персональных ПК. Хакеры заметили, что клавиши после нажатия пользователем сохраняют тепло и их можно увидеть с помощью камеры, оснащенной термодатчиками. Для участия в эксперименте отобрали 31 добровольца и предложили им, используя клавиатуру, ввести 10 различных паролей. Затем на клавиатуру направили камеру со встроенными термодатчиками. В ходе эксперимента было установлено, что тепло сохраняется на клавиатуре и камера может его снять. Почти в каждом случае экспертам удалось воспроизвести введенный пароль.

Этот метод хорошо себя показал при условии, что пользователь использовал стационарный ПК, так как ноутбук сам нагревается при работе, и не пользовался слепым методом набора, т.е. не рука не закрывала остальные символы клавиатуры.