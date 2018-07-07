Троян Rakhni сильно спрогрессировал с 2013 года

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Вирус распространяется в 95,57% случаев в России и чаще всего направлен на юридические лица, чем на физические.

Троян Rakhni смог навредить за 2017 - половину 2018 более, чем 8000 человек. Он заражает компьютеры через спам на почте - в письме, в котором содержится файл PDF для скачивания. И начинается самое интересное, после клика на скачивание файла вместо нее загружается вредитель. Потом троянец выбирает сам, как именно заразить компьютер – шифровальщиком или майнером, именно в этом сильно спрогрессировал вирус с 2013 года, когда он только был замечен.

Rakhni занимаются работники «Лаборатории Касперского», которые смогли обнаружить вредителя и даже его описать: шифровальщик Trojan-Ransom.Win32.Rakhni.wbrf; майнер not-a-virus:RiskTool.Win32.BitCoinMiner.iauu; а загрузчик Trojan-Downloader.Win32.Rakhni.pwc.

Чтобы компьютерная система была поражена шифровальщиком, троян ищет директорию %AppData%\Bitcoin и только при ее наличии скачивается. Если же есть два логических процесса – появляется майнер. Однако случается, что нет ни того, ни того – активизируется компонент-червь и через сеть будет загружаться на всех подключенных гаджетах.

Все это – эгоистичное поведение гиберпреступников. Шифровальщик необходим для получения денег, майнинг – для получения личной информации, чтобы потом ее использовать против пользователя, а червь поражает все устройства.

По мнению экспертов, помимо России пострадали от вируса: Индия – 0,41%, Украина – 0,57%, Казахстан – 1,36% и Германия – 0,49% - до РФ с ее 95,57% им, конечно, далеко.