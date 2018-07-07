Приложение в смартфонах Huawei и Xiaomi шпионит за пользователями

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Базовый софт из оболочки MIUI собирает личные данные владельцев устройств.

Приложение в смартфонах Huawei и Xiaomi, использующих операционную систему Android в оболочке MIUI, содержит вредоносный алгоритм, который шпионит за пользователями. К такому выводу после некоторых наблюдений пришли специалисты компании GMobi. Эксперты установили, что программа, включённая производителем в состав базового интерфейса, не подлежит удалению посредством инструментов, которые разработчик предоставил пользователю.

При первом запуске приложение запрашивает разрешение на доступ к личным данным. Если такового получить не удастся, она всё равно запустится в фоновом режиме. Разработчики программного софта уже отреагировали на обвинения GMobi. В Xiaomi заявили, что данная программа функционирует законно и не ставит перед собой целью сбор и передачу третьим лицам личной информации о пользователе.

Ранее мы писали, что вредоносные приложения для Android массово крадут деньги. Софт попадает в Play Store под видом на первый взгляд безобидных программ.