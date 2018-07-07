VistaNews.ru


Приложение в смартфонах Huawei и Xiaomi шпионит за пользователями

Сегодня, 09:18

Базовый софт из оболочки MIUI собирает личные данные владельцев устройств.

Приложение в смартфонах Huawei и Xiaomi, использующих операционную систему Android в оболочке MIUI, содержит вредоносный алгоритм, который шпионит за пользователями. К такому выводу после некоторых наблюдений пришли специалисты компании GMobi. Эксперты установили, что программа, включённая производителем в состав базового интерфейса, не подлежит удалению посредством инструментов, которые разработчик предоставил пользователю.

При первом запуске приложение запрашивает разрешение на доступ к личным данным. Если такового получить не удастся, она всё равно запустится в фоновом режиме. Разработчики программного софта уже отреагировали на обвинения GMobi. В Xiaomi заявили, что данная программа функционирует законно и не ставит перед собой целью сбор и передачу третьим лицам личной информации о пользователе.

Ранее мы писали, что вредоносные приложения для Android массово крадут деньги. Софт попадает в Play Store под видом на первый взгляд безобидных программ.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Пользователей рассмешил баг в смартфонах Xiaomi на MIUI 9

Xiaomi Redmi Note 5 Pro получил важнейшую функцию iPhone X

Стороннее ПО на смартфонах Xiaomi прошивки MIUI 9 собирает персональные данные

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем