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В Тюмени хакерская атака чуть не стоила жизни ребенку при операции

Сегодня, 14:12

Об инциденте сообщил Герман Греф, глава Сбербанка на международном конгрессе по безопасности.

В Тюмени при операции, во время которой проводили вмешательство в головном мозге тяжелобольной девочке из Оренбурга, случилась хакерская атака. Операция проходила в Федеральном центре нейрохирургии, но из-за действий злоумышленников данная кибератака чуть не стоила жизни 13-летнему ребенку. Как сообщает представитель медицинского центра, хирургам буквально «вслепую» приходилось оперировать маленькую пациентку. К счастью, операция на головном мозге у девочки прошла успешно.

По словам медика, хакеры блокировали доступ к мониторам, благодаря которым хирурги делают операцию, отталкиваясь от снимков и результатов, полученных ранее. В данной ситуации помогло то, что все же информация была не только на электронных, но и на бумажных носителях.

Благодаря Сбербанку удалось остановить преступные действия хакеров, но виновных в данном инциденте не нашли, хотя и задействовали всевозможные структуры. Сейчас центр работает в прежнем режиме и продолжает спасать пациентов.

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