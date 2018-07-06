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Пользователи Telegram считают, что мессенджер читает их сообщения

Сегодня, 12:26

Администраторы сервиса могут просматривать пересланные отправления, уверены юзеры.

Команду Telegram заподозрили в нарушении прав конфиденциальности. Пользователи считают, что мессенджер читает их сообщения. Поводом тому послужил недавний эксперимент, который провели с целью проверить сотрудников компании «на вшивость». Как известно, для того, чтобы зарегистрироваться в мессенджере, необходимо ввести код, который приходит в виде смс на указанный при заполнении анкеты номер телефона. Также это комбинация цифр отправляется в системный чат.

Данный код остаётся активным даже после регистрации, но при попытке переслать его третьему лицу он перестаёт быть таковым. Повлиять на ситуацию нельзя даже путём добавления сторонних символов к коду. Также выяснилось, что цифровая комбинация не блокируется, если переслать её посредством секретного чата. Из этого многие сделали вывод, что администрация читает переписку пользователей.

В Telegram обвинения пока никак не прокомментировали. В то же время бывший сотрудник компании Антон Розенберг подтвердил, что доступ к сообщениям юзеров у администрации действительно есть, но он используется исключительно для их же безопасности. Коды авторизации отыскиваются в сообщениях специальным алгоритмом для того, чтобы человек не стал жертвой мошенников.

Ранее мы писали, что хакеры научились взламывать смартфон через аккумуляторы.

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