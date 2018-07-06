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Киберзащищенный аналог Skype от "Ростеха" выжил от атак хакеров

Сегодня, 03:30

Особенная комплектация помогает обеспечить защиту от взломов и сохраняет информацию.

В концерне Автомтике показали результаты работы новинки. Приглашенные гости оценили киберзащитный аналог Skype от Ростеха под названием IVA AVES-S. Видеоконференция с разрешением Full HD позволяет пользоваться преимуществами новой универсальной программно-аппаратной платформой для разных целей. Есть возможность видеочата, переписки, проводить онлайн-опросы, показывать презентации. Финальным шагом стал полный запланированный выход из строя серверов программно-аппаратного комплекса. «Скайп» от Ростеха «выжил» от атак хакеров.

«Система ориентирована, прежде всего, на заказчиков в сфере госуправления, стратегические отрасли промышленности, корпоративных клиентов, заинтересованных в защите конфиденциальной информации», - рассказали разработчики.

Новинка уже заинтересовала гостей презентации и может стать конкурентом «Скайпа» уже в ближайшее время.

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