В Австралии загранпаспорта заменят на систему распознавания лиц

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Пассажиры могут даже не пользоваться посадочным талоном, ведь устройство производит сканирование автоматически.

Пассажиры некоторых международных рейсов авиакомпании Qantas в Австралии начали тестировать новую систему распознавания лиц уже сегодня, 5 июля, в Австралии в аэропорту Сидней.

По словам специалистов, они полностью заменят загранпаспорта на революционную систему Facial Recognition System. Она уже позволила множеству пассажиров проходить через некоторые пункты контроля, не предоставляя документы.

CEO международного аэропорта Сиднея Джефф Калберт заявил, что введение системы распознавания лица сделает процедуру осмотра намного быстрее и проще. По словам специалиста, в будущем людям больше не понадобиться «жонглировать паспортами и сумками» во время регистрации, или же искать в телефонах и карманах посадочный талон.

Однако у новой системы есть и противники. Они видят в ней большой пробел в сфере безопасности. Дело в том, что в итоге Австралия со своим нововведением может достигнуть такого момента, что в дата-центрах будет хранить просто колоссальное количество персональных данных, которые злоумышленники будут использовать в своих целях без предупреждения граждан.

Как бы то не было, в австралийском правительстве уже пообещали выделить в районе 16,6 миллионов долларов на новую технологию распознавания лица. Их установят в каждом аэропорту до марта 2019 года в рамках проекта SmartGate.