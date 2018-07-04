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Торрент-трекер The Pirate Bay незаконно майнит криптовалюту

Сегодня, 15:26

Пользователи интернет-ресурса пожаловались на обман. Вредоносный код при каждом открытии сайта запускает скрипты для майнинга.

Пользующийся большой популярностью крупнейший в мире BitTorrent-индексатор и каталог для поиска torrent-файлов трекер The Pirate Bay уличили в обмане. Пользователи интернет-ресурса обнаружили на некоторых страницах сайта вредоносный код для добычи криптовалюты. При входе на сайт вредонос запускает специальные программы для майнинга, что сильно перегружает процессор компьютера. Пользователи пожаловались администрации на то, что торрент-трекер незаконно майнит криптовалюту.

Супермодератор посоветовал юзерам установить блокировщик рекламы, открыть The Pirate Bay, и в торрент активировать магнитную ссылку, прекратив работу криптодобытчиков. После сайт можно спокойно закрывать.

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